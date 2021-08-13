СМИ: департамент труда Кипра не смог остановить забастовку в порту Лимасола

НИКОСИЯ, 13 августа. /ТАСС/. Усилия, предпринятые в четверг Департаментом труда Республики Кипр, не достигли своей цели и не смогли остановить забастовку, объявленную рабочими морского порта города Лимасол. Об этом сообщила на своем сайте газета Cyprus Mail..

Крупнейший порт острова в последние недели был охвачен серией акций протеста в связи с трудовым спором, возникшим между оператором порта - компанией DP World и членами профсоюзов. На прошлой неделе рабочие устроили бессрочную забастовку в связи с тем, что управляющая компания не заключила с ними трудового договора. На третий день этой акции договор был подписан, и забастовка была прекращена. Однако вечером в минувшую среду в порту началась уже вторая по счету бессрочная забастовка из-за того, что администрация уволила четырех сотрудников порта, и этот шаг был воспринят рабочими и профсоюзами как месть за организацию первой забастовки.

В четверг департамент труда, входящий в структуру министерства труда, обеспечения и социального страхования, обратился к DP World с просьбой приостановить действие решения об увольнении четырех сотрудников и предложил посреднические услуги в разрешении трудового спора, запланировав встречу противоборствующих сторон на 23 августа. Профсоюзы поддержали данную инициативу, пообещав в случае согласия с ней DP World, что бастующие немедленно вернутся к работе. Однако компания - оператор порта, согласно информации Cyprus Mail, предложение департамента отвергла.

Также сообщается, что вторая по счету за две недели остановка работы грузового терминала порта едва не привела к трагической ситуации для шести беговых лошадей, находившихся на борту судна, прибывшего из греческого порта Лаврион. Животных, принимавших до этого участие в соревнованиях на территории Греции, Италии и Болгарии, поместили на борт судна еще вечером в понедельник, однако оно отправилось в путь только во вторник, причем с 12-часовым опозданием. Когда же судно пришло в Лимасол, там началась забастовка, которая привела к остановке погрузочных и разгрузочных работ. Для этого судна в итоге было сделано исключение, и его разгрузили через четыре-пять часов после швартовки.

В результате животные провели в контейнерах более двух суток, что грозило им гибелью. Двух лошадей пришлось немедленно отправить в ветеринарную лечебницу. Издание сообщает, что они, по всей видимости, выживут.