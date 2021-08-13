Минцифры ожидает участие в электронном голосовании 1,5 млн избирателей в шести регионах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ ожидает порядка 1,5 млн онлайн-избирателей по шести регионам, где будет проходить дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Кто может участвовать в электронном дистанционном голосовании? Это должен быть гражданин РФ, который имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и который корректно сопоставлен с регистром избирателей. Если говорить про общее количество таких учетных записей, то их 5,7 млн, без Москвы. Если брать общее количество избирателей в этих шести регионах, исключая Москву, общее количество избирателей там 8,5 млн или чуть больше, из них 5,7 млн имеют корректные сопоставленные учетные записи. Если говорить про то количество, которое мы от них ожидаем, - порядка двух миллионов, может быть будет больше. Пока мы целимся в цифры 1,5-2 млн. Итоговая явка на дистанционном голосовании общероссийской майской тренировки составила 1,2 млн. На реальных выборах заинтересованность будет чуть выше, но и не все регионы, поэтому мы считаем, что плюс-минус 1,5 млн придет", - отметил замглавы ведомства.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в Москве и еще шести регионах России: Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.