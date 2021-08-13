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Пандемия COVID-19

Facebook перенес возвращение сотрудников в офисы на 2022 год

Решение приняли из-за распространения штамма "дельта"
© ASSOCIATED PRESS/Elise Amendola

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская компания Facebook приняла решение отложить возвращение к очному формату работы на начало 2022 года из-за распространения дельта-варианта коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

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"Не встречи, а данные являются тем, что движет нашим возвращением в офисы. Учитывая последнюю информацию об увеличении числа случаев заражения коронавирусом из-за дельта-варианта, наши команды в США не будут получать указание возвращаться в офисы до января 2022 года", - приводит телеканал заявление компании.

В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в стране.

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