Facebook перенес возвращение сотрудников в офисы на 2022 год

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американская компания Facebook приняла решение отложить возвращение к очному формату работы на начало 2022 года из-за распространения дельта-варианта коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC .

"Не встречи, а данные являются тем, что движет нашим возвращением в офисы. Учитывая последнюю информацию об увеличении числа случаев заражения коронавирусом из-за дельта-варианта, наши команды в США не будут получать указание возвращаться в офисы до января 2022 года", - приводит телеканал заявление компании.

В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в стране.