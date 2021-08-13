Эксперт заявил, что данные ученых из США о штамме "йота" нужно проверить в других странах

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Данные ученых США о штамме коронавируса "йота", опубликованные ранее на сайте medRxiv, необходимо верифицировать исследованиями из других стран. При этом выборка в них должна составлять минимум 1 тыс. человек для получения статистически достоверных результатов по повышенной смертности, сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший директор ГНЦ "Вектор" Сергей Нетесов.

Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования специалистов Департамента здравоохранения города Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. В нем говорится, что вариант коронавируса "йота", впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года, передается на 15-25% быстрее других вариантов. Также в публикации приводится информация о том, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания.

"Цифры пока не очень надежные, потому что они появились пока только для США и спустя девять месяцев с момента выявления этого варианта. Я считаю, что надо подождать до тех пор, когда они будут подтверждены данными из других стран. Дело в том, что информация о том, что вирус в два раза опаснее для пожилых людей, - это очень сильное заявление", - сказал Нетесов, пояснив, что при проведении исследований выборка должна составлять минимум 1 тыс. человек.

Эксперт добавил, что вариант "йота" появился почти одновременно с вариантом "дельта" осенью 2020 года, однако в США, где он возник, "йота" занимает небольшой процент в этиологии заболевания. "На самом деле, частота его встречаемости невелика, и она не выросла в такой же степени, как выросла частота выявления варианта "дельта". Цифры, приведенные в исследовании американских ученых для "йоты", невелики. Если вариант "дельта" вызывает сейчас миллионы заболеваний в месяц, то вариант "йота" вызывает тысячи заболеваний. Я считаю, что не нужно нагонять ажиотаж, поскольку этот вариант профилактируется существующими вакцинами. На варианте "йота", как и на "дельте" показано, что они в основном проявляют себя на невакцинированных людях", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее в центре "Вектор" сообщили, что в России нет выявленных случаев заражения штаммом коронавируса "йота". С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 204,8 млн человек, более 4,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 6 534 791 случай заражения, выздоровели 5 828 972 человека, умерли 168 049. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.