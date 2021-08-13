Проценко: идею забайкальского медпоезда РЖД нужно тиражировать на другие регионы

ЧИТА, 13 августа. /ТАСС/. Опыт работы в Забайкалье медицинского поезда РЖД нужно распространять на другие регионы, где при невысокой плотности населения жители тяготеют к железной дороге. Об этом заявил журналистам по итогам поездки в Забайкальский край главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"А вот то, что мы увидели уникальное вчера, - это мобильный диагностический комплекс, мобильная поликлиника, которую коллеги с РЖД создали. И вот это решение в плане доступности передвижения не только врачей, но и диагностических возможностей, это одно из решений, которое должно быть тиражировано на различные регионы с большой площадью и невысокой плотностью населения, сконцентрированного вдоль железных дорог", - сказал Проценко.

Он также выразил уверенность, что это решение войдет в народную программу, которую сейчас готовят врачи - кандидаты на выборах от "Единой России". По его словам, Забайкальский край не единственный регион, где железная дорога является ключевым инструментом сообщений и где жилые поселки тяготеют к железной дороге.

Передвижной консультативно-диагностический центр ОАО "РЖД" "Академик Федор Углов" с 9 августа оказывает бесплатные медицинские услуги жителям 18 населенных пунктов Забайкальского края при станциях ЗабЖД. Он оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим быстро установить клинический диагноз и назначить лечение. Жители могут сделать флюорографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование органов и тканей, электрокардиографию, лабораторные исследования крови и мочи.

Прием граждан ведут квалифицированные врачи клинической больницы "РЖД - Медицина" г. Читы. В составе бригады терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, хирург, гинеколог. Кроме прочего, в поезде все желающие могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.