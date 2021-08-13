Опрос: более половины россиян выступают за ранее обучение детей финансовой грамотности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более половины (51%) россиян считают необходимым как можно раньше начинать учить своих детей финансовой грамотности, уже в дошкольном или младшем школьном возрасте. Такие выводы приводит РГС Банк (входит в группу "Открытие") в своем опросе (есть в распоряжении ТАСС).

"Более половины (51%) опрошенных выступают за раннее начало обучения в дошкольном или младшем школьном возрасте. Довольно четко прослеживается тенденция "чем раньше, тем лучше": 20% полагают, что обучение стоит начать со средней школы, 18% - в старшей школе и только 11% - в вузе. При этом 41% респондентов отметил, что важнее всего научить детей планировать личный бюджет", - следует из результатов опроса.

Главной целью уроков финансовой грамотности для детей (можно было давать более одного ответа) 41% россиян назвали планирование личного бюджета. Второй по популярности ответ (39%) - тратить деньги с умом. Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что важнее всего научить детей формированию накоплений. Еще 19% высказались за помощь с выбором "денежной" профессии. По 12% респондентов отметили значимость умения инвестировать на финансовых рынках и знания банковских и страховых продуктов.

Несмотря на поддержку идеи раннего обучения детей управлению деньгами, более трети отпрошенных (38%) не готовы открывать никакой финансовый продукт для своего ребенка. Остальные не так категоричны. Каждый четвертый россиянин (26%) заинтересован в обеспечении ребенка банковской картой, 17% респондентов хотели бы оформить для детей страхование жизни - инвестиционное или накопительное, 16% готовы открыть ребенку накопительный счет, 14%- вклад.

При этом сами взрослые невысоко оценивают уровень своей финансовой грамотности. Только треть опрошенных (34%) уверена в своих знаниях и не планирует дополнительно обучаться управлению финансами.

Опрос проводился среди россиян в возрасте 18+, география исследования - города России с населением более 100 тыс. человек; метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос; размер выборки - более 3 тыс. респондентов.