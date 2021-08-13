Япония обновила рекорд по находящимся в тяжелом состоянии заразившимся коронавирусом

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, которые в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, достигло в Японии 1 478. Об этом в пятницу объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Это самое большое число тяжелых больных, зафиксированное за все время с начала пандемии. Отмечается, что за сутки этот показатель вырос на 74. Предыдущий рекорд был установлен 25 мая - тогда по всей стране было зафиксировано 1 413 пациентов в тяжелом состоянии.

В Японии в последние недели заметно ухудшилась ситуации с распространением коронавируса - регулярно обновляются рекорды суточного прироста заразившихся. По мнению правительственных экспертов, в стране в целом и в столице в частности сложилась критическая ситуации в системе здравоохранения.

На прошлой неделе Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране зафиксировано 15,3 тыс. летальных исходов из-за коронавируса. Выздоровели около 899 тыс. заразившихся.

В Токио с 12 июля по 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа прошли без зрителей.