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Пандемия COVID-19

Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование препаратов Pfizer и Moderna
© ASSOCIATED PRESS/Marta Lavandier

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило в четверг применение третьей, бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом говорится на сайте ведомства.

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"Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом", - говорится в тексте заявления.

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