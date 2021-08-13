Министра ЖКХ в Якутии оштрафовали за нарушение порядка ответа на обращения граждан

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Министра ЖКХ и энергетики Якутии привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, он оштрафован, сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан", - говорится в распространенном сообщении. Проверку провели после жалобы в прокуратуру директора подрядной организации.

"Установлено, что заявитель письменно обратился в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики по вопросу подписания приемочных документов о выполненных работах по исполненному договору подряда, однако в установленный законом срок ответ ему не был предоставлен", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура республики в отношении министра возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ ("Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан"), санкция которого предполагает штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей. В результате министра оштрафовали и в его адрес внесено представление, добавили в надзорном ведомстве.