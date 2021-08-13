В Хабаровске прекратили пассажирские перевозки по Амуру из-за подъема уровня воды

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Речные пассажирские перевозки прекращаются в пятницу из-за подъема воды в Амуре у Хабаровска, сообщается на сайте городской администрации. Уровень реки у краевой столицы составил 533 см, поднявшись на 22 см за сутки.

"Сегодня все подъезды к садово-огородным участкам подтоплены, у теплоходов нет возможности безопасно перевозить людей. За две недели до подъема воды была проведена большая информационная работа. На всех теплоходах были размещены объявления о том, что перевозки прекратятся при уровне воды 530 см. Также регулярно капитаны судов через громкоговорители извещали об этом дачников", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления промышленности, транспорта, связи Владимира Ощановского. Теплоходы будут вывозить дачников с левобережья.

Окончание навигации запланировано на конец октября. Поэтому, как только уровень воды достигнет отметок менее 510 см, речные трамвайчики возобновят работу.

При необходимости эвакуацию людей с островной части левобережья будут проводить маломерными дежурными катерами управления ГО и ЧС Хабаровска и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Накануне на островных территориях Хабаровска было потоплено около 1 тыс. дач.

К Хабаровску подходит очередной гребень паводка, смещающийся с верхнего течения Амура. К городу он подойдет 16-19 августа с достижением отметок 600-650 см при неблагоприятном явлении 450 см, опасном - 600 см. У Комсомольска-на-Амуре гребень ждут 23-26 августа с отметками 650-700 см при опасном явлении 650 см. МЧС России сейчас наращивает группировку сил и средств, так, бортом ИЛ-76 МЧС России из Москвы в Хабаровск прибыла группировка спасателей отряда "Центроспас" в количестве 50 человек.

В готовности к реагированию находятся специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Амурского спасательного центра и сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Аэромобильные отряды общей численностью около 200 человек будут распределены по населенным пунктам, по прогнозу попадающим в зону воздействия паводка. Это поселки и села Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов. Частично группировка останется в Хабаровске. Также спасателей направят в Комсомольск-на-Амуре.

Подготовка к паводку

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, поселениях сейчас идет активная подготовка к паводку. Так, в краевой столице засыпают амурский затон, защищающий жилые кварталы микрорайона Прибрежный. Строителям предстоит отсыпать в общей сложности 25 тыс. кубометров песка и 5 тыс. кубометров сланца. На объекте задействовано около 10 единиц техники, включая самосвалы, тракторы, экскаваторы и судно-грейфер. Работы завершат к субботе. Насыпь позволит выдержать подъем Амура до 700 см. В городе также уже расставлено 14 насосов, развернуты два пункта временного размещения на 60 человек, еще один ПВР стоит в резерве.