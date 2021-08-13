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Пандемия COVID-19

Китай поставил за рубеж более 800 млн доз вакцин от коронавируса

Препараты направили в более чем 100 стран, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Китай предоставил за рубеж свыше 800 млн доз вакцин от ковида. Об этом в пятницу на специальном брифинге по вопросам исследования происхождения коронавируса нового типа заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

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"На сегодняшний день более чем 100 странам, преимущественно развивающимся странам, было предоставлено порядка 800 млн доз вакцин", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

5 августа председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19 заявил, что Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса нового типа. Он также отметил, что КНР выделит глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX 100 млн долларов для оказания помощи по вакцинам развивающимся странам.

16 июля Си Цзиньпин в ходе проходившего в режиме видеоконференции саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил о том, что в ближайшие три года Китай выделит развивающимся странам около $3 млрд в качестве помощи для борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития. Глава государства также призвал освободить вакцины от COVID-19 от прав интеллектуальной собственности.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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