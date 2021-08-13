Китай поставил за рубеж более 800 млн доз вакцин от коронавируса

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Китай предоставил за рубеж свыше 800 млн доз вакцин от ковида. Об этом в пятницу на специальном брифинге по вопросам исследования происхождения коронавируса нового типа заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"На сегодняшний день более чем 100 странам, преимущественно развивающимся странам, было предоставлено порядка 800 млн доз вакцин", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

5 августа председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19 заявил, что Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса нового типа. Он также отметил, что КНР выделит глобальному проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX 100 млн долларов для оказания помощи по вакцинам развивающимся странам.

16 июля Си Цзиньпин в ходе проходившего в режиме видеоконференции саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил о том, что в ближайшие три года Китай выделит развивающимся странам около $3 млрд в качестве помощи для борьбы с пандемией и восстановления социально-экономического развития. Глава государства также призвал освободить вакцины от COVID-19 от прав интеллектуальной собственности.