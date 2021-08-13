Опрос: большинство россиян выделяют мужские и женские профессии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 81% опрошенных россиян уверены, что существуют сугубо мужские (строитель, пилот и ученый) и женские (учитель, воспитатель, медсестра) профессии, говорится в результатах опроса исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

"81% россиян уверен, что существуют сугубо мужские и женские профессии. Так, к женским профессиям россияне относят учителей или воспитателей (19%), медсестер (18%), нянь и сиделок (15%), бортпроводников (12%), парикмахеров (10%), горничных (5%)", - говорится в результатах опроса.

Согласно результатам исследования, 22% респондентов относят к мужским профессиям строителей, 17% - пилотов, 11% - чиновников, 8% - ученых и 7% - IT-специалистов.

При этом россияне отметили ряд профессий, которые ранее имели гендерную принадлежность, а теперь стали универсальными. Среди них: водитель, режиссер, повар, предприниматель, риэлтор.

Опрос проводился 7-11 августа среди 2 042 граждан старше 18 лет во всех регионах страны.