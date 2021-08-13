В университете "Сириус" появится лаборатория спортивных наук

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Лаборатория спортивных наук, где смогут определять предрасположенность к видам спорта и исследовать феномен спортивной одаренности, появится в университете "Сириус" в ближайшее время. Сейчас завершается ее комплектование, сообщил ТАСС заместитель руководителя фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"В нашем научно-технологическом университете "Сириус" сейчас завершается создание и комплектование лучшей в России лаборатории по спортивным наукам, где есть и биомеханика с оценкой движений, и лаборатория функциональной диагностики, и психофизиология, где проводят исследования по феномену спортивной одаренности, тактическим качествам", - сказал Савин.

Кроме того, в конце 2022 года будет завершено строительство академии единоборств, на базе которой создадут центр спортивной медицины площадью около 5 тыс. кв. м. Он войдет в медицинский кластер Сириуса и будет доступен всем спортсменам. Предполагается, что в центре будет самое современное и высокотехнологичное оснащение, включая МРТ и КТ.

Развитие медицины на федеральной территории, отметил собеседник агентства, позволит более качественно готовить спортсменов, подбирать программы тренировок, основываясь на индивидуальных данных, а также грамотно выстраивать систему реабилитации.