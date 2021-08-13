В Минздраве Израиля рекомендовали снизить до 50 лет возраст для третьей дозы вакцины

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля приняла в ночь на пятницу решение рекомендовать гендиректору Минздрава понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса американской компании Pfizer до 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Экспертная комиссия по вакцинации и борьбе с пандемией собралась в четверг вечером для обсуждения распространения рекомендации по введению третьей дозы прививки на дополнительные группы населения. Подавляющим большинством голосов участники заседания рекомендовали распространить рекомендацию по вакцинации третьей дозой на лиц в возрасте от 50 лет и старше, медицинских работников, пациентов с факторами риска, заключенных и надзирателей тюрем", - говорится в заявлении. "Рекомендация была направлена генеральному директору Минздрава", - добавили в пресс-службе, отметив, что, "как ожидается, он утвердит [предложенное] положение".

30 июля в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer жителям страны в возрасте от 60 лет. Вакцинация израильтян этим препаратом началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн человек, вторую - 5,4 млн, третью - 715 тыс.