Козлов предложил наградить сотрудников Кроноцкого заповедника после ЧП на Курильском озере

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов выступил с ходатайством о представлении пяти инспекторов Кроноцкого заповедника к награде "За спасение погибавших" в связи с крушением вертолета на Курильском озере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают медики и спасатели. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, восемь вторые сутки числятся пропавшими без вести.

"Наши инспектора отреагировали мгновенно: причем на звук удара вертолета о воду, потому что самого падения было не видно из-за тумана. Определив по волне место, где упал вертолет, периодически выключая двигатели катера и слушая голоса пострадавших, инспектора безошибочно определили их местоположение и спасли их из холодной воды. Все это заняло не больше пяти минут. Промедление могло стоить людям жизней. <...> Сотрудники заповедника достойны государственной награды", - приводятся в сообщении слова министра.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в парке более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Осуществляет полеты в отдаленные районы Камчатки, в том числе и пассажирские перевозки, перевозки туристов в труднодоступные районы.