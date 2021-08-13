Терапевты Москвы поставили около 2 млн диагнозов с помощью нейросети

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 2 млн диагнозов поставили терапевты Москвы с помощью сервиса, использующего нейросеть. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В ежедневную практику медиков всех взрослых поликлиник вошло использование современных цифровых инструментов", - отмечают в пресс-службе городского комплекса социального развития. Среди таких инструментов - система поддержки принятия врачебных решений, включающая в себя постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Терапевты с помощью цифрового помощника поставили уже 2 млн предварительных диагнозов. уточнили в пресс-службе. Точность диагностики повышается благодаря этому сервису, потому что жалобы пациента анализирует и специалист, и ИИ. Также инструмент позволяет унифицировать заполнение протокола приема по самым распространенным заболеваниям, добавили в городском комплексе социального развития.

Цифровой помощник врача использует для анализа алгоритм машинного обучения, который создали в лаборатории по искусственному интеллекту.

Сервис стал работать точнее уже на 7,4% - точность модели сейчас составляет 68%. Врач направляет пациента на диагностику после того как поставит предварительный диагноз, и назначает исследования или консультации у врачей узкого профиля. Система поддержки принятия врачебных решений на этом этапе предлагает воспользоваться пакетными назначениями с нужным набором инструментальных и лабораторных исследований, а также консультаций со специалистами узкого профиля для подтверждения предварительного диагноза.