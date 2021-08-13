Эксперт: вакцинация детей поможет избежать последствий в виде бесплодия после COVID-19

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Вакцинация детей и подростков позволит избежать негативных последствий в виде бесплодия у перенесших коронавирусную инфекцию. Такое мнение высказал ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) и бывший директор ГНЦ "Вектор" Сергей Нетесов.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщал ТАСС, что репродуктивная способность у женщины, перенесшей коронавирусную инфекцию, может снизиться, так как не исключено, что вирус способен поражать яичники.

"Я считаю, что вопрос вакцинации детей и подростков надо рассмотреть серьезно. Конечно, стоит проанализировать ситуацию, потому что новые сведения о том, как действует коронавирус на детей, обновляются все время, но опыт европейских стран показывает, что вакцинация им точно не вредит и снижает заболеваемость и тяжесть симптомов. В ряде стран отмечено, что в определенных случаях у девочек происходит деградация яичников после коронавирусной инфекции, а вот это уже очень серьезная вещь. Так вот, вакцинация может это предотвратить", - сказал Нетесов.

Он также пояснил, что некоторые дети с серьезными хроническими заболеваниями поражаются вирусом не меньше, чем взрослые, что может служить еще одним аргументом для вакцинации детей и подростков. "Понятно, что есть осложняющие обстоятельства, которые этому способствуют, но в основном дети болеют легко. Для целого ряда вакцин уже давно проведены клинические испытания на детях от семи до 18 лет, и показано, что вакцины предотвращают заболевания, более того, они защищают детей достаточно долго. В западноевропейских странах вакцинация детей с 12 лет уже начата", - пояснил Нетесов.

Ранее "Известия" со ссылкой на китайских ученых сообщили, что коронавирус потенциально может поражать органы женской репродуктивной системы и вызывать бесплодие. По данным ученых, это обусловлено присутствие в клетках яичников большого числа рецепторов ACE2, через взаимодействие с которым патоген попадает в клетки. В обновленных рекомендациях Минздрава РФ также была опубликовано предупреждение о возможном поражении яичников и сперматозоидов из-за заболевания COVID-19.