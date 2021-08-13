В Челябинске выявили превышение уровня сероводорода в воздухе из-за пожаров в Якутии

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Повышение концентрации сероводорода отмечено в воздухе в Челябинске, однако серьезной угрозы для здоровья местных жителей нет, сообщили ТАСС в Министерстве экологии Челябинской области.

"Со вчерашней ночи наблюдаются повышение концентрации взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое в Челябинске. Это связанно, в первую очередь, со слабым ветром, до 0,8 м/с и с переходом в течение дня с северо-западного направления на юго-восточное и ночной инверсией. Текущий уровень загрязнения не предполагает серьезной угрозы для жизни и здоровья людей", - сказали в министерстве.

Жителям города рекомендуется не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице до минимума, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, употреблять больше воды, проводить влажную уборку помещений.

Ранее сообщалось, что запах гари от лесных пожаров в Якутии ощущается в населенных пунктах Челябинской области, однако значительного превышения в атмосфере ПДК вредных веществ не выявлено. Местные власти на фоне задымления из Якутии обязали челябинские предприятия снизить выбросы в атмосферу на 20-40%.