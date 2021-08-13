Путин отметил стремление молодежи сахалинского форума "Острова" развивать Дальний Восток

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного форума на Сахалине "Острова". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Важно, что насыщенная программа форума позволяет участникам получить ценный опыт и профессиональные навыки в самых разных сферах деятельности, представить свои идеи и задумки, заручиться поддержкой старших товарищей. Уверен, что форум пройдет на высоком организационном уровне, запомнится интересными встречами и дружеской, неформальной атмосферой", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что "Острова" занимают достойное место в ряду других молодежных форумов и объединяют команду активных, неравнодушных, талантливых юношей и девушек из многих регионов страны, - тех, "кто искренне стремится добиться успеха в избранном деле, быть полезным Отечеству и готов внести свой вклад в решение актуальных задач развития российского Дальнего Востока".

Всероссийский молодежный форум "Острова" проходит в Южно-Сахалинске с 13 по 19 августа.