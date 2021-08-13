Жителей Керчи вновь предупредили о возможной эвакуации из-за усиления дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Керчи из-за ожидающегося в ближайшее время усиления дождей во второй раз за сутки предупредили жителей о возможной эвакуации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В ближайшее время ожидается усиление осадков. Жителям Керчи, проживающим в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, необходимо принять меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации в места сбора", - говорится в сообщении

Местами сбора в случае опасности определены автотранспортное предприятие № 14313 на улице Вокзальное Шоссе, 44 и пожарно-спасательный отряд на Комарова, 1.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу.