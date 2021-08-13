Не прошедших вакцинацию от ковида в Якутии будут отстранять от работы с 15 августа

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Работодатели с 15 августа будут отстранять от работы не прошедших вакцинацию работников, которые подлежат иммунизации против ковида согласно постановлению главного санитарного врача по Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Постановление о категориях работников, которые должны пройти иммунизацию против ковида, было подписано 13 июля. Согласно документу, преимущественно это люди, занятые в сферах деятельности с высоким риском распространения инфекционных болезней.

"С 15 августа в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) работодатели будут отстранять от работы без сохранения заработной платы тех сотрудников, которые были обязаны пройти вакцинирование, но не прошли его. В отношении работодателей будут проходить проверки управления Роспотребнадзора по Якутии", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявлено 148 случаев коронавирусной инфекции, из них 75 - в Якутске. Первый компонент вакцины получили свыше 289,2 тыс. человек, завершили курс вакцинации свыше 253,8 тыс. человек. Использовано 92,14% от общего объема вакцины, поступившей в республику.

В настоящее время в Якутии сохраняются ограничительные меры, они продлены до 30 августа. Обязательно ношение медицинских масок и социальное дистанцирование в общественных местах и транспорте. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 46 303 случая заражения коронавирусом, выздоровели 40 406 пациентов, умер 941.