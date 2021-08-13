Свердловский Минздрав развернул дополнительно 1,1 тыс. коек для больных ковидом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области развернули дополнительно 1,1 тыс. коек для оказания помощи пациентам с ковидом. Соответствующий приказ за подписью областного министра здравоохранения Андрея Карлова опубликован на сайте регионального министерства здравоохранения.

В новой редакции документа общее число коек для больных коронавирусом составляет 9 592, из которых 894 - реанимационные. В предыдущей редакции приказа всего в Свердловской области были развернуты 8 446 коек, из них 845 - реанимационные.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 523 случая. По последним данным на 12 августа, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 113 тыс. случаев коронавируса, более 105 тыс. человек выздоровели и 4 тыс. умерли.