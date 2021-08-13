Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Москвы отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний и организаций на удаленный режим работы. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - написал мэр в своем блоге.

Он добавил, что в то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней). При этом власти Москвы рекомендуют работодателям и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Отмена дальнейших ограничений

Дальнейшие решения по отмене ограничительных мер в Москве зависят в том числе от возможных мутаций коронавируса.

Собянин отметил, что в последние недели власти города провели несколько этапов смягчения ограничений, и "в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни". Однако пока сохраняются многие профилактические меры: социальное дистанцирование и масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения на посещение театров, концертов и кино.

"Очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но еще больше зависит от нас", - написал мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Сейчас в столице введены масочный режим и социальное дистанцирование, ограничение заполняемости залов на мероприятиях до 50%, приостановлено посещение концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, действует особый режим работы центров госуслуг и ряда других учреждений. Также проводится обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг, городских госслужащих.