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"Роснефть" достигла коллективного иммунитета сотрудников от COVID-19 за счет вакцинации

В компании привились более 263 тыс. человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" сумела достичь коллективного иммунитета от COVID-19 среди работников за счет программы вакцинации, в которой приняли участие более 263 тыс. человек, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, комментируя результаты работы "Роснефти" за первое полугодие 2021 года.

"Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а также безопасности труда работников, в марте в компании стартовала программа вакцинации, в которой на сегодняшний день приняли участие более 263 тыс. человек. Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы", - сказал он.

Сечин добавил, что несмотря на все сложности, вызванные пандемией COVID-19, "Роснефть" сумела обеспечить непрерывность работы и продемонстрировать сильные финансовые и производственные результаты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 204,8 млн человек, более 4,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 6 534 791 случай заражения, выздоровели 5 828 972 человека, умерли - 168 049. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСечин, Игорь ИвановичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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