В Москве более 4,5 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 4,5 млн человек в Москве уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек", - написал мэр в своем блоге.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 535 359 случаев заражения, из них 2 294 за последние сутки. Выздоровели 1 401 836 человек, умерли 26 423.