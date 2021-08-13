{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве более 4,5 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19

Мэр города Сергей Собянин отметил, что массовая вакцинация в столице продолжается

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 4,5 млн человек в Москве уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек", - написал мэр в своем блоге.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 535 359 случаев заражения, из них 2 294 за последние сутки. Выздоровели 1 401 836 человек, умерли 26 423.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Власти Подмосковья подали заявку на участие в президентской программе капремонта школ
Программа рассчитана на пять лет
Читать полностью