Московские больницы и поликлиники получили 50% оборудования по контрактам жизненного цикла

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Поставки современного медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла в городские больницы и поликлиники выполнены уже на 50%. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, не только позволяет нам заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения. Оборудование также закупается для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города. Техника поставляется и в открывающиеся после капитального ремонта здания городских поликлиник. На сегодняшний день половина закупленного оборудования, около 2 500 единиц, уже поступила в медицинские организации города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Значительную часть оборудования составляют новейшие аппараты УЗИ - в больницы и поликлиники поставили более двух тысяч единиц. Кроме того, медицинские учреждения уже получили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, шесть маммографов, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему и другое оборудование.

Закупаемая медицинская техника предоставляет врачам новые возможности для диагностики и лечения. Например, лапароскопическое оборудование позволяет использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K при проведении сложнейших высокотехнологичных операций в различных областях хирургии. Ангиографы во взрослых стационарах при подключении внешнего накопителя загружают результаты проведенных пациенту компьютерных томографий, а также позволяют использовать их для дальнейшего лечения. А часть новейших маммографов оснащена функцией томосинтеза - диагностикой изменений в молочных железах, которая выявляет даже минимальные отклонения.