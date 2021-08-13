{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Собянин заявил, что в Москве пока сохраняются социальная дистанция и масочный режим

Мэр столицы также подчеркнул, что также сохраняются ограничения на посещение театров, кино и концертов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Жители Москвы после смягчения ряда ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - написал Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что за последние недели в городе провели несколько этапов смягчения ограничительных мер. "И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни", - подчеркнул мэр.

Теги
Пандемия COVID-19
Власти Подмосковья подали заявку на участие в президентской программе капремонта школ
Программа рассчитана на пять лет
Читать полностью