Собянин заявил, что в Москве пока сохраняются социальная дистанция и масочный режим

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Жители Москвы после смягчения ряда ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - написал Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что за последние недели в городе провели несколько этапов смягчения ограничительных мер. "И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни", - подчеркнул мэр.