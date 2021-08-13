Школьные линейки в Приамурье 1 сентября пройдут не для всех учащихся

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки в День знаний, 1 сентября, в Амурской области пройдут не для всех школьников, это связано с эпидемиологической обстановкой, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В половине школ Приамурья (в 139 муниципальных и восьми государственных учреждениях) линейки состоятся для всех классов. Мероприятия пройдут на территории школьных дворов или стадионов с соблюдением всех санитарных требований. В 86 школах линейки организуют только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Для остальных учеников запланированы классные часы", - говорится в сообщении.

В 56 муниципальных общеобразовательных организациях составлено каскадное расписание проведения торжественных мероприятий.

Новый учебный год в Приамурье запланирован в очном формате, в школах за парты сядут более 100 тыс. учеников, колледжи и вузы примут около 40 тыс. студентов, столько же детей пойдут в детские сады и группы дошкольного образования.

В Амурской области с начала июня фиксируется ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 29,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них почти 3 тыс. - дети, 360 человек умерли.