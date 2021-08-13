Путин отметил заслуги коллектива РТРС в создании крупнейшей цифровой телесети мира

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) с 20-летием ее создания.

"Основанная в 2001 году, РТРС по праву имеет репутацию современного, надежного, социально ответственного предприятия связи. Благодаря вашей компетентности, развитию профессиональных традиций и стремлению осваивать новые возможности в России создана крупнейшая в мире цифровая телесеть", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в пятницу на сайте Кремля. "Реализация этого масштабного, важного проекта позволила жителям нашей огромной страны пользоваться двадцатью федеральными телеканалами и широкой сетью региональных программ", - подчеркнул Путин.

Российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает 13 августа 20-летие. Цифровая телесеть РТРС - крупнейшая в мире и включает 5 040 передающих станций и более 10 тыс. передатчиков. Сеть служит источником сигнала обязательных общедоступных телеканалов для операторов кабельного ТВ. Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС. Сегодня на предприятии работают около 15 тысяч человек. В состав предприятия входят 78 филиалов - региональных радиотелецентров.