ВЦИОМ: россияне положительно оценили выступление соотечественников на Олимпиаде

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Большинство (93%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) оценили выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио как отличное или успешное. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра в пятницу.

Такого еще не было. Чем запомнятся Олимпийские игры в Токио

"Большинство российских зрителей Олимпиады (63%) считают выступление нашей сборной успешным, 30% назвали его отличным. Отрицательно оценили выступление сборной 5% опрошенных россиян. Половина тех, кто следил за Олимпиадой (51%), ответили, что выступление российской сборной соответствовало их ожиданиям, 30% сообщили, что сборная выступила лучше ожиданий, а 11% - что хуже", - говорится в сообщении.

Менее половины (47%) опрошенных следили за ходом соревнований, каждый десятый (11%) из них регулярно смотрел трансляции по всем видам спорта. Большинство участников опроса, наблюдая за выступлениями российских спортсменов, испытывали гордость (53%), радость (18%) и волнение (11%). Гордость и восхищение у россиян вызвали выступления сестер Дины и Арины Авериных (14%), легкоатлетки Марии Ласицкене (5%), синхронисток (10%), гимнастов (10%), борцов (7%).

Отвечая на вопрос о следующей Олимпиаде, четверть (26%) опрошенных сказали, что для более успешного выступления спортсмены должны больше и лучше тренироваться, 12% высказались о необходимости развивать спорт в стране, 10% считают, что для лучших успехов спортсменам нужно вернуть флаг и гимн.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 августа. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив командам США (113) и Китая (88).