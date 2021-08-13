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В Дагестане расчистили автодорогу, движение по которой ограничили после схода селей

В расчистке задействовали две единицы дорожной техники

МАХАЧКАЛА, 13 августа./ТАСС/. Дорожники в Рутульском районе Дагестана полностью завершили расчистку автодороги, где селевые сносы привели к ограничению транспортного сообщения. Движение транспорта полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Расчистка селевых сносов на автодороге Магарамкент - Ахты - Рутул, км 89 - км 94 в Рутульском районе полностью завершены. Транспортное сообщение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В расчистке участка были задействованы две единицы дорожной техники.

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