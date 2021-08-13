Власти Подмосковья подали заявку на участие в президентской программе капремонта школ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Московской области подали заявку на участие в президентской программе капитального ремонта школ. В рамках программы в течение пяти лет в регионе могут быть приведены в порядок более 300 образовательных учреждений, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские образовательные учреждения. При этом глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что проектно-сметные документации на капитальный ремонт школ будут разработаны до 1 октября.

"Подмосковье планирует войти в президентскую программу по проведению капитального ремонта школ. Заявка на участие уже отправлена. Программа рассчитана на пять лет, поэтому мы заявили более 300 школ региона. Ежегодно по губернаторской программе мы обновляем более 30 школ и детских садов, поэтому президентская программа позволит нам удвоить темпы капремонта", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что президентская программа по капремонту школ является важным социальным проектом. "В свою очередь, мы делаем все, чтобы наши дети учились в светлых классах и на самом современном оборудовании", - сказала Каклюгина.