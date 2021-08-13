Власти Челябинска запланировали высадить более 1 млн деревьев на месте лесного пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение высадить в 2022 году свыше 1 млн деревьев в Карталинском лесничестве, где месяц назад пожары повредили порядка 15 тыс. га лесов. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина.

"Сейчас на территории, пройденной огнем, идет лесопатологическое обследование, которое определит точное количество погибших деревьев и позволит дополнить планы по лесовосстановительным работам. Между тем уже принято решение высадить в Карталинском лесничестве более 1 млн молодых деревьев в 2022 году", - сказала собеседница агентства.

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров. По уточненным данным, огонь прошел порядка 15 тыс. га, пожары смогли потушить 12 июля.

Ранее сообщалось, что лесным пожарам на юге региона 9 июля удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорело 78 строений, эвакуированы 350 человек.