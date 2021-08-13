Власти Прикамья планируют привлечь педиатров и стоматологов для вакцинации населения

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Прикамья прорабатывают возможность привлечения к вакцинации от COVID-19 дополнительно медработников, чтобы выполнить план по вакцинации к сентябрю. Планируется использовать преподавателей медуниверситета, педиатров и стоматологов, сообщило региональное министерство здравоохранения.

"Чтобы обеспечить более широкий охват иммунизацией, предложено в качестве дополнительного медперсонала рассмотреть возможность привлечения преподавателей, ординаторов и аспирантов Пермского государственного медицинского университета, сотрудников частных клиник и медцентров, участвующих в оказании медицинской помощи по полисам ОМС, задействовать педиатров и стоматологов", - говорится в сообщении.

Также для выполнения плана региону необходимо получить свыше 600 тыс. доз вакцин. При этом в день должны прививаться свыше 31 тыс. человек, сейчас в сутки прививается порядка 15 тыс. человек. Трудности с вакцинацией испытывают некоторые промышленные предприятия, находящиеся в федеральном подчинении. На них привито чуть более 20% работников. Связано это с тем, что работодатели вынуждены возить персонал на прививки в соседние муниципалитеты.

В Пермском крае продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время и деятельность крупных ТРЦ по выходным дням.