Заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в 2,7 раза в Приамурье за две недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Амурской области среди детей. За две недели число заболевших в возрасте от года до шести лет увеличилось в 2,7 раза и составляет почти 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"Сохраняется неблагоприятная ситуация среди детей. Болеют малыши в возрасте от одного до шести лет - рост за две недели на 72%. И в целом за три месяца удельный вес детей в общей структуре заболеваемости вырос в 2,7 раза (с 4,2% в мае до 11,5% в июле)", - говорится в сообщении.

Среди взрослых рост заболеваемости менее интенсивный - 2,6%, преимущественно за счет молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Суточный темп прироста заболеваемости превышает среднероссийский - за последние две недели прирост на 10%.

"В аналогичный период прошлого года у нас ситуация была более благополучная. Прогноз по имеющимся данным мы даем неблагополучный, видим нарастание эпидпроцесса на всех административных территориях", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача Амурской области Ольгу Курганову.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 29,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них почти 3 тыс. - дети. 360 человек умерли.