В России из-за COVID-19 умерли 815 человек за сутки. Это максимум с начала пандемии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 277, до 6 557 068. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1 810 в Санкт-Петербурге, 1 223 - в Московской области, 547 - в Нижегородской области, 525 - в Свердловской области, 486 - в Ростовской области. В настоящее время в России болеют 539 864 человек.

При этом число летальных исходов возросло на 815, что стало новым максимумом с начала пандемии. Второй день подряд в стране регистрируют более 800 летальных исходов - в четверг штаб сообщил о 808 умерших. Всего с начала пандемии, по его данным, в России умерли 168 864 заболевших.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%.

За сутки также 42 пациента умерли в Санкт-Петербурге, 33 в Краснодарском крае, по 28 в Пермском крае, Ростовской и Свердловской областях, 27 в Нижегородской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 368, до 5 848 340.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 2001 пациент в Санкт-Петербурге, 1 594 - в Московской области, 520 - в Красноярском крае, 481 - в Пермском крае, 469 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

В Москве число случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 2 529 против 2 294 днем ранее, до 1 537 888. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

За сутки в городе зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса. Всего, по данным штаба, в Москве умерли 26 482, или 1,72%, заболевших.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 043 пациента. За все время выздоровели 1 404 879 человек. В настоящее время в столице болеют 106 527 человек.