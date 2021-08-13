Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 0,97. В Москве он увеличился до 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу - в Ростовской области. Там он равен 1,02, что стало минимумом с середины июля.

В Иркутской и Свердловской областях индикатор составил ровно 1, в Нижегородской области и Красноярском крае - 0,99, в Воронежской области - 0,98, в Самарской - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,95, в Подмосковье - 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.