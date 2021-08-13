Екатеринбург озеленят деревьями, представленными на фестивале "Атмосфера"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Растения временного большого сквера в центре Екатеринбурга, созданного в рамках III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера", будут использованы для озеленения города после мероприятий. Об этом сообщила руководитель фестиваля Юлия Сорокина в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 14 по 26 августа и станет в этом году одним из главных событий празднования Дня города. В рамках фестиваля на Площади 1905 года специалисты разбили большой "зеленый" сквер, создав в центре Екатеринбурга площадку живой природы и ландшафтного искусства.

"82 "крупномера" (крупномерных деревьев, саженцев - прим. ТАСС) высажено на Площади 1905 года сейчас, и все они будут переданы на озеленение города Екатеринбурга. <…> Там будут интересные клены, нестандартные яблони, интересный сорт ивы. Очень много цветников - <…> цветник "новой волны" <…> в природном стиле, <…> это новые тренды", - сказала Сорокина, уточнив, что специалисты специально подбирали растения под уральский климат.

Председатель комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова добавила, что растения будут высажены в дальнейшем, в частности в Историческом сквере города и в созданном в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу сквере, а также на других объектах.

Также в дальнейшем планируется создать и постоянные площадки фестиваля в разных точках города, что позволит облагораживать небольшие участки уже не временно.

Благодаткова уточнила, что из бюджетных средств в проведение фестиваля было вложено более 2 млн рублей, а также спонсорские средства.

Фестиваль в условиях пандемии

В этом году, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, организаторам удалось привлечь к проведению образовательной части фестиваля немецких специалистов, занимающихся городским озеленением. В частности, в мероприятии примут участие представители питомника древесных культур Lappen. "Те, кто не смогут к нам приехать, будут выходить в прямом эфире, потому что не всем, к сожалению, дали визы - с этим сложность", - пояснила Сорокина.

Помимо образовательной программы, состоится и культурная. Гостей фестиваля ждут выступления артистов и спортсменов - например, олимпийских чемпионов Ирины Зильбер и Давида Белявского в павильоне "СпортАккорда".

В то же время в 2021 году из-за ситуации с пандемией организаторы отступили от традиции проведения конкурсной части среди специалистов по ландшафтному дизайну из разных городов - ее планируется возобновить в следующем году. Кроме того, как отметил начальник управления культуры администрации города, из-за ковида будет ограничено число посетителей площадки фестиваля - ситуацию будут контролировать в том числе волонтеры.