Заболеваемость COVID-19 на черноморском побережье Кубани за неделю снизилась на 14%

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Более 340 случаев заражения коронавирусом было выявлено за прошедшую неделю на черноморском побережье Краснодарского края. Заболеваемость снизилась на 14%, сообщила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая в ходе еженедельного брифинга в пятницу.

"По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость на черноморском побережье снизилась на 14,5% и составила 342 случая заражения", - сказала Межевая.

Она уточнила, что с 1 мая 2021 года всего на черноморском побережье Краснодарского края зарегистрировано 3 747 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся - 55 работников санаторно-курортных организаций и 62 организованных отдыхающих.

По состоянию на пятницу в Краснодарском крае за все время пандемии подтверждено 62,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 47,9 тыс. пациентов, 4,6 тыс. человек умерли.