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В нескольких регионах протестируют услугу записи детей в детсад через госуслуги

Также будет протестирована обновленная услуга по приему заявлений в первый класс

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Тестирование обновленной услуги по записи детей в детский сад через портал госуслуг начнется с сентября в ряде регионов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветственном видеобращении участникам форума "Цифровая эволюция".

"Из новых сервисов - с 1 сентября в ряде регионов начинается тестирование обновленной услуги по записи детей в детский сад. Она будет осуществляться централизованно через федеральный портал госуслуг, что должно отразиться на улучшении ее качества", - отметил вице-премьер, добавив, что также с сентября появится возможность записать ребенка в кружки и секции через госуслуги.

Кроме того, в этом году начнется тестирование обновленной услуги по приему заявлений в первый класс.

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