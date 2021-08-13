В ОНФ предложили проводить конференции соседей в Zoom и легализовать домовые чаты

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Жилищный кодекс РФ нужно дополнить нормой о проведении неформальных соседских zoom-конференций и преобразовать домовые чаты в официальные каналы, это поможет обсуждать вынесенные на голосование вопросы перед онлайн-собраниями жильцов, формат которых дискуссий не предусматривает. Такое мнение высказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

"Возможно, Жилищный кодекс РФ нужно дополнить нормой о проведении неформальных соседских zoom-конференций, а также легализовать домовые чаты, придать им статус официальных каналов обращений в управляющие компании. Такой функционал мог бы быть реализован через сервис "Дом.Госуслуги", запущенный в том году Минцифры России", - сказал эксперт в пятницу на круглом столе "Стратегия развития системы ЖКХ Москвы: повышение правовой грамотности населения".

По словам Склянчука, такой подход поможет более эффективно проводить онлайн-собрания жильцов, поскольку их ключевой недостаток состоит в отсутствии возможности обсуждать вынесенные на голосование вопросы, особенно если они касаются пересмотров стоимости жилищных услуг или стоимости работ по капремонту. "В целом по стране онлайн-собрания жильцов развиваются гораздо медленнее, чем, например, электронное голосование на выборах - депутата выбрать через интернет проще, чем управдома. Переход на электронный формат является абсолютно добровольным и растянется на несколько лет", - считает он.

Эксперт добавил, что решения по смене формы управления домом или расторжении действующего договора управления необходимо исключить из систем онлайн-собраний, поскольку они требуют предварительного обсуждения и взвешенного мнения собственников.

"Дом.Госуслуги" - часть системы электронных государственных услуг и официальный сайт информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.