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В общежития УрФУ будут заселять вакцинированных, имеющих медотвод или отрицательный тест

Также общежития примут студентов, которые перенесли заболевание не более полугода назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Заселение студентов Уральского федерального университета (УрФУ) в общежития вуза будет возможно только при наличии справки о вакцинации, документа о медотводе или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Также общежития примут студентов, которые перенесли заболевание не более полугода назад, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее УрФУ сообщал о намерении селить в общежития студентов, не привившихся от коронавируса или без подтверждения наличия антител, в последнюю очередь.

"Правила размещения в общежития вновь претерпят изменения - для поселения будет достаточно одного из этих документов: сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации или перенесенном не более полугода назад заболевании, отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа", - говорится в сообщении.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов.

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