Мишустин поздравил коллектив РТРС с 20-летием ее создания

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) с 20-летием ее создания. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Этот замечательный юбилей вы встречаете большими достижениями. Благодаря профессионализму, энергии и целеустремленности инженеров, операторов, программистов, связистов удалось создать крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть", - подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил деятельность коллектива РТРС по обеспечению россиян качественным цифровым телевидением и радиовещанием, указав на лидерство предприятия в использовании высоких технологий. "Предприятие имеет стратегически важное значение, обеспечивает единое информационное пространство страны, - подчеркнул премьер. - РТРС - лидер по использованию высоких технологий. Уникальная автоматизированная система управления позволяет эффективно эксплуатировать телесеть, предотвращать аварийные ситуации".

РТРС готова к внедрению услуг телерадиовещания следующего поколения, что позволит выпускать в эфир телепередачи в стандарте высокой и сверхвысокой четкости, с многоканальным звуком, добавил глава правительства.

Российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает 13 августа 20-летие. Цифровая телесеть РТРС - крупнейшая в мире и включает 5 040 передающих станций и более 10 тыс. передатчиков. Сеть служит источником сигнала обязательных общедоступных телеканалов для операторов кабельного ТВ. Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС. Сейчас на предприятии работают около 15 тыс. человек. В состав предприятия входят 78 филиалов - региональных радиотелецентров.