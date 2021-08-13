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XXXII летние Олимпийские игры

Лавров рассказал, что посмотрел почти все выступления россиян на Олимпиаде в Токио

Глава МИД России отметил, что получил "колоссальное удовольствие"

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 13 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что, хотя и не в прямой трансляции, но посмотрел практически все выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

"Не могу сказать, что просыпался в пять утра на те соревнования, которые начинались в это время по японской часовой зоне, но в записи смотрел практически все", - сказал он на встрече в пятницу с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

"Не смотрел - засматривался", - добавил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос заслуженного мастера спорта России по фехтованию на рапирах, победителя и бронзового призера Олимпиады в Токио Ларисы Коробейниковой.

"Каждый день гонит к экрану желание поболеть за своих хотя бы дистанционно, - продолжил министр. - Даже на работе. У меня есть телевизор: пишу какие-то бумаги, читаю что-нибудь и краем глаза, если идут трансляции, обязательно смотрю".

Лавров отметил, что получил "колоссальное удовольствие". "Сейчас будем Паралимпиаду смотреть, болеть за всех наших", - добавил он.

По просьбе спортсменов министр рассказал, что в спортивной сфере особенно расположен к любимому футболу и рафтингу. "Я председатель Попечительского совета Федерации гребного слалома. Это бурная вода - каноэ, каяки. Я сам рафтингом люблю заниматься. И вот меня попросили возглавить Попечительский совет гребцов на бурной воде, - продолжил глава МИД. - Они на Олимпиаде, к сожалению, не завоевали ничего призового, а в Паралимпиаде, по-моему, нет такого вида".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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