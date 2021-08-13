Во Франции отметили рост госпитализированных с коронавирусом младенцев

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Число младенцев, госпитализированных с коронавирусом, существенно возросло во Франции в июле. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на заведующего отделением неотложной педиатрической помощи в больнице Ланваль в Ницце Филиппа Бабе.

"Во время первой волны [пандемии] здесь, в приемном отделении, было пусто, к нам вообще не поступали дети с коронавирусной инфекцией. С июля их количество резко возросло", - сказал он. "С прошлой недели мы госпитализировали десять младенцев в возрасте до двенадцати недель", - добавил врач.

Отмечается, что зачастую младенцы поступают в больницу с симптомами лихорадки. В среднем ребенок остается в стационаре с одним из родителей в течение пяти дней. Подчеркивается, что все родители госпитализированных новорожденных не прошли вакцинацию и имеют положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

В настоящее время во Франции молодые люди чаще заболевают ковидом, чем во время первых волн пандемии. Как считает заведующий отделением интенсивной терапии больницы Раймона Пуанкаре (парижский пригород Гарш) Джиллали Аннан, это связано с тем, что "доля невакцинированных граждан гораздо выше среди молодежи, в возрастной группе до 35 лет".

На текущий момент, по данным санитарно-медицинского агентства Sant publique France, во Франции 46 детей младше девяти лет госпитализированы с коронавирусом, пятеро находятся в реанимации.