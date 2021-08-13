В МИД Китая не согласились с новыми планами ВОЗ по исследованию происхождения коронавируса

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Китай выступает против новых планов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести второй этап изучения проблемы появления коронавируса с повторным рассмотрением "лабораторной гипотезы". Об этом в пятницу на специальном брифинге по вопросам исследования происхождения коронавируса заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Недавно секретариат ВОЗ предложил рабочий план второго этапа отслеживания происхождения коронавируса, не проконсультировавшись с государствами - членами организации, - отметил Ма Чжаосюй. - Мы считаем, что этот рабочий план не основан на отчете о совместных исследованиях Китая и ВОЗ и не признаем содержащиеся в нем научные выводы и рекомендации". "Естественно, государства - члены ВОЗ подвергли сомнению этот план и выразили свой протест", - добавил Ма Чжаосюй.

Он отметил, что в отчете о совместных исследованиях КНР и ВОЗ сделаны выводы и рекомендации, признанные международным научным сообществом, его положения должны соблюдаться и выполняться всеми сторонами, включая секретариат ВОЗ. "Дальнейшая работа по глобальному отслеживанию должна и может проводиться только на основе этого отчета, а не начинаться заново", - заявил Ма Чжаосюй.

12 августа ВОЗ сообщила о намерении провести очередной этап исследований, направленных на определение природы происхождения вируса SARS-CoV-2. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отмечал, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами.

На предыдущем этапе исследования происхождения SARS-CoV-2 сформированная ВОЗ международная группа экспертов в январе и феврале работала в Китае. Ученые посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.