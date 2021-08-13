Эксперт: новые исследования позволят создать программу реабилитации мужчин после COVID-19

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новые исследования позволят разработать программу реабилитации для мужчин, перенесших коронавирусную инфекцию, а также помочь парам в планировании беременности. Об этом в пятницу сообщила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире телеканала "Россия-24" .

"Наши новые знания позволят разработать параллельную программу реабилитации мужчин после COVID-19, а самое главное - грамотно подготовить пару к планированию беременности", - сказала она.

По словам Адамян, доказано, что тяжелая форма коронавирусной инфекции влияет на репродуктивное здоровье. "Вакцинация никаким образом, даже при глубочайшем генетическом анализе секвенировании генов, не влияет на мужское здоровье. Наши исследования не только подтверждают опасения по поводу последствий ковида для репродуктивного здоровья мужчин, но и подчеркивают необходимость безопасности вакцинации", - уточнила она.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Аполихин заявил, что коронавирус может привести к нарушениям, снижающим мужскую фертильность, что может негативно отразиться на потомстве. Также он отметил, что у мужчин репродуктивного возраста, перенесших коронавирус в легкой форме, могут возникать аутоимунные заболевания, способные вызвать мужское бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе.

Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь отмечал, что достоверных данных о том, может ли коронавирус вызывать бесплодие, пока нет, однако планировать зачатие ребенка мужчинам следует через три месяца после выздоровления от ковида.