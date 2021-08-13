Аэропорт Якутск будет работать круглосуточно для восстановления расписания полетов

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Аэропорты Якутск и Мирный будут работать круглосуточно 13 и 14 августа для восстановления расписания полетов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минтранса.

"Аэропорты Якутск, Мирный, [федеральное казенное предприятие] "Аэропорты Севера" и аэронавигация обеспечат круглосуточный режим работы аэропортов в пятницу и в субботу. Это позволит авиакомпаниям в более короткие сроки восстановить расписание за счет выполнения полетов, в том числе в ночное время", - говорится в сообщении.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров. Из-за низкой видимости аэропорт Якутск не принимает самолеты, по состоянию на утро пятницы метеорологическая видимость составила 300 м. Ночью с четверга на пятницу во время улучшения видимости в Якутске приземлились четыре самолета.

По информации Минтранса республики, из аэропорта отправлены семь рейсов: шесть - по центральным направлениям, один - по местному, задержан 31 рейс.

Видимость в аэропорту Мирный в настоящее время позволяет принимать воздушные суда, добавили в региональном министерстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.