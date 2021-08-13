НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Высокогорная экологическая акция по уборке мусора "Чистая гора - 2021" пройдет в августе на склонах Эльбруса. Мероприятие начнется с самой высокой станции канатной дороги в Европе "Гарабаши" (3 874 м), сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Курорт "Эльбрус" готовится к экологической акции "Чистая гора". Большой субботник на склонах Эльбруса пройдет 28 августа, ближе к завершению сезона альпинизма и горного туризма в Приэльбрусье. Участники акции выберут для уборки любые участки горы на территории курорта. Желающие очистить от мусора зону высокогорья поднимутся на канатной дороге до высоты 3 847 м - на самую высокую станцию канатной дороги в Европе "Гарабаши", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что уборка охватит территорию от поляны Азау до ледников, участники акции будут работать группами из нескольких человек. Для зарегистрировавшихся на мероприятие подъем на канатной дороге будет бесплатным, также курорт снабдит волонтеров необходимыми принадлежностями. Принять участие в акции могут все желающие.

"Уборка мусора со склонов главной горы Европы проходит с 2018 года. Это было важное начинание АО "Курорт Эльбрус", которое сейчас, когда курорт стал частью КСК, мы конечно, подхватили. Видим, что акция востребована среди жителей и гостей региона, поэтому будем продолжать просветительскую работу, проводить субботники, вести диалог с недобросовестными застройщиками, которые не вывозят строительный мусор", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Экологическая акция "Чистая гора" проходит при поддержке Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (КБР). В 2020 году убрать мусор со склонов Эльбруса на курорт приехали 320 человек из КБР, Кавказских Минеральных Вод, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ. Тогда участники собрали порядка 50 тонн мусора.

Эльбрус - самая высокая гора Европы и одна из важнейших точек на карте мирового альпинизма. Гора входит в список "Семи вершин" - высочайших пиков шести континентов, которые стремятся покорить профессиональные альпинисты. Также Эльбрус популярен среди начинающих восходителей, коммерческих групп и спортсменов. Ежегодно здесь проходит массовое восхождение Федерации альпинизма России "Эльбрусиада", альпинистская гонка мирового уровня Red Fox Elbrus Race, трейлы "Альпиндустрии" ElbrusRace, соревнования по спортивному ориентированию и другим видам спорта.