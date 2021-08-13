Менеджер МакSим заявила, что певицу могут выписать из больницы "в скором времени"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Врачи пока оставляют певицу МакSим (Марину Максимову) на лечении в стационаре, но выписка возможна в скором времени. Об этом сообщила ТАСС в пятницу менеджер артистки Маргарита Соколова.

"Пока нет, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о выписке МакSим. - Это зависит от того, когда врачи будут спокойны за нее. Естественно, дома она тоже будет под наблюдением врачей, будут патронажные доктора, медсестры".

По ее словам, сама певица уже просится домой. "Она такая: как только почувствовала землю под ногами, ей уже хочется [домой]. Она долго не видела детей, очень скучает и, конечно, хочет домой", - рассказала менеджер.

По ее словам, у МакSим пока остаются такие этапы восстановления, как лечебная физкультура, спокойный режим, хорошее питание. "Не думаю, что больничный этап будет долгим. Домашнее питание, приятная атмосфера, дети - это все тоже лечит", - сказала Соколова.

38-летняя певица около двух месяцев находится в больнице, полтора из них она провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз не разглашается, но известно, что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату.